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Иномарка и машина ДПС столкнулись в Новосибирске

Авария произошла на перекрестке улиц Каменской и Орджоникидзе.

Источник: Предоставлено читателем

Авария с участием автомобиля ДПС произошла сегодня днем на пересечении улиц Каменской и Орджоникидзе. Там столкнулись «Инфинити» и машина постовой службы.

— По словам очевидцев, виноват «Инфинити». У него вытекло масло, пошел дым, вызвали пожарных, — рассказал читатель КП-Новосибирск Леонид.

Напомним, страшная авария произошла 19 ноября во дворе дома на улице Петухова: иномарка сбила девушку и маленького мальчика. Ребенок, которому, по словам правоохранителей, на вид два года, скончался. За рулем автомобиля был нетрезвый мужчина. Очевидец рассказала в беседе с КП-Новосибирск подробности трагедии. На месте гибели мальчика появился стихийный мемориал.