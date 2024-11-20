Иномарка и машина ДПС столкнулись в Новосибирске

Напомним, страшная авария произошла 19 ноября во дворе дома на улице Петухова: иномарка сбила девушку и маленького мальчика. Ребенок, которому, по словам правоохранителей, на вид два года, скончался. За рулем автомобиля был нетрезвый мужчина. Очевидец рассказала в беседе с КП-Новосибирск подробности трагедии. На месте гибели мальчика появился стихийный мемориал.