Иномарка и машина ДПС столкнулись в Новосибирске

Авария с участием автомобиля ДПС произошла сегодня днем на пересечении улиц Каменской и Орджоникидзе. Там столкнулись «Инфинити» и машина постовой службы.
— По словам очевидцев, виноват «Инфинити». У него вытекло масло, пошел дым, вызвали пожарных, — рассказал читатель КП-Новосибирск Леонид.
Напомним, страшная авария произошла 19 ноября во дворе дома на улице Петухова: иномарка сбила девушку и маленького мальчика. Ребенок, которому, по словам правоохранителей, на вид два года, скончался. За рулем автомобиля был нетрезвый мужчина. Очевидец рассказала в беседе с КП-Новосибирск подробности трагедии. На месте гибели мальчика появился стихийный мемориал.