«Смотрим — полыхает все»: все о пожаре в пятиэтажном доме в Севастополе

ЧП произошло в среду около 7 утра. Изначально сообщалось о том, что горят балконы со второго по четвертый этажи, затем пожар охватил балконы на пятом этаже. Прибывшие на место происшествия спасатели начали эвакуировать жильцов, в том числе с помощью пожарных лестниц.
«Открытое горение в севастопольской пятиэтажке ликвидировали. В 9:41 пламя локализовано, огня больше нет, проливка конструкций продолжается», — говорится в сообщении.
По словам жильцов дома, сначала они увидели дым в районе четвертого этажа. После — пожарных и полицию, началась эвакуация.
«Сначала не поняли, что произошло. Услышали шум какой-то, где-то в половину восьмого утра. Смотрим — дым валит, ориентировочно с четвертого этажа. Потом свет пропал, а дальше видим — стали ходить полицейские и просить всех выйти. Вышли — видим, что уже все сильно полыхает со второго по четвертый этаж», — рассказала одна из жительниц пятиэтажки.
Сотрудникам МЧС удалось спасти 23 человек, в том числе одного ребенка. Один человек погиб. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что это пожилой мужчина, его личность устанавливается. Также пострадала и госпитализирована женщина.
На месте работают 83 специалиста и 12 единиц техники, в том числе восемь автоцистерн. Площадь пожара — около 200 квадратных метров. Предварительно, возгорание произошло в квартире на втором этаже, затем огонь начал распространяться выше и охватил восемь квартир.
Местные власти проинформировали, что для эвакуированных развернут пункт временного размещения в кинотеатре «Москва».
Как сообщил корреспондент РИА Новости Крым с места события, по состоянию на 10:00 жителей дома начали пускать в непострадавшие квартиры. По словам директора департамента безопасности Алексея Краснокутского, на данный момент идет сбор информации по вопросу размещения людей, жилье которых сгорело.
Прокурор Ленинского района Севастополя Антон Кугатов держит на контроле установление причин пожара, а также своевременное оказание помощи эвакуированным гражданам.
«Устанавливаются причины и обстоятельства возгорания. При наличии оснований уполномоченными органами будет проведена процессуальная проверка с целью решения вопроса о возбуждении уголовного дела», — подытожили в прокуратуре.