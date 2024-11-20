«Смотрим — полыхает все»: все о пожаре в пятиэтажном доме в Севастополе

«Сначала не поняли, что произошло. Услышали шум какой-то, где-то в половину восьмого утра. Смотрим — дым валит, ориентировочно с четвертого этажа. Потом свет пропал, а дальше видим — стали ходить полицейские и просить всех выйти. Вышли — видим, что уже все сильно полыхает со второго по четвертый этаж», — рассказала одна из жительниц пятиэтажки.