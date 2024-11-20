Лесничего из Ленобласти задержали по подозрению в получении взятки

По данным ведомства, специалист с многолетним стажем требовал от представителя садоводства 250 тыс. рублей. Взамен он разрешал вырубить кустарник в санитарной зоне для проведения дренажно-очистительных работ, так как СНТ периодически подтапливало.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 290 УК (получение взятки). СК уже предъявил фигуранту дело обвинение, в доме и на рабочем месте лесничего провели обыски. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что суд отправил под стражу до 11 января бывшего главу отдела снабжения Жилкомсервиса № 1 Калининского района Андрея Лыкова. Он получил от представителя нескольких компаний в 2017 году более 1 млн рублей.