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Лесничего из Ленобласти задержали по подозрению в получении взятки

Сотрудники правопорядка задержали 55-летнего лесничего в момент получения денег от председателя одного из СНТ под Всеволожском, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства, специалист с многолетним стажем требовал от представителя садоводства 250 тыс. рублей. Взамен он разрешал вырубить кустарник в санитарной зоне для проведения дренажно-очистительных работ, так как СНТ периодически подтапливало.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 290 УК (получение взятки). СК уже предъявил фигуранту дело обвинение, в доме и на рабочем месте лесничего провели обыски. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что суд отправил под стражу до 11 января бывшего главу отдела снабжения Жилкомсервиса № 1 Калининского района Андрея Лыкова. Он получил от представителя нескольких компаний в 2017 году более 1 млн рублей.