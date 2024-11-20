На трассе в Башкирии в массовой аварии погиб мужчина, еще семеро пострадали

В Башкирии произошла смертельная массовая авария. Трагедия случилась утром 20 ноября на 44 км автодороги Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы.
Как рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции, 48-летний водитель «двенадцатой» решил выехать на обгон и влетел во встречную «девятку», а затем врезался в «Hyundai Kona».
Пережить столь мощный удар водитель ВАЗ-2112 не смог, он умер от тяжелых травм до приезда медиков. Также в ДТП пострадали его четверо пассажиров, в числе которых годовалый ребенок, и два пассажира и водитель «девятки».
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