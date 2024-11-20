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В Хабаровском крае у котельной загадочно вспыхнул уголь под снегом

При этом люди жалуются на плохое отопление и отсутствие других коммунальных услуг.

В социальных сетях жители посёлка Майский в Советско-Гаванском районе Хабаровского края опубликовали видеоролик, на котором запечатлели груду тлеющего у стен местной котельной угля. Топливо дымит несмотря на зимнюю погоду и сугробы. Снявший ролик мужчина сетует на то, что в обслуживаемых этой котельной домах микрорайона Бяудэ холодно, а коммунальщики сетуют на нехватку угля, который просто бездарно истлевает до попадания в топку, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Котельная № 14 находится в ведении КГУП «РКС». Представители предприятия проводят мероприятия по ликвидации горения, — заверили в администрации Советско-Гаванского района.

Как говорят специалисты, налицо нарушение правил складирования угля. Без регулярного ворошения возможно самопроизвольное возгорание топлива. И даже морозная погода и снег не могут помешать этому естественному процессу.

Также в Майском без холодного водоснабжения остался многоквартирный дом по ул. Камчатской, 5. Прокуратура Советско-Гаванского района ведёт проверку. На её контроле проведение восстановительных работ.

— Авария произошла из-за ветхого состояния сетей. В ближайшее время планируется произвести работы по устранению аварийной ситуации. Пока водоснабжение приостановлено, осуществляется подвоз воды. Перерасчёт за время отсутствия воды жителям дома будет сделан, — заверили в районной администрации.

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