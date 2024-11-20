В Хабаровском крае у котельной загадочно вспыхнул уголь под снегом

В социальных сетях жители посёлка Майский в Советско-Гаванском районе Хабаровского края опубликовали видеоролик, на котором запечатлели груду тлеющего у стен местной котельной угля. Топливо дымит несмотря на зимнюю погоду и сугробы. Снявший ролик мужчина сетует на то, что в обслуживаемых этой котельной домах микрорайона Бяудэ холодно, а коммунальщики сетуют на нехватку угля, который просто бездарно истлевает до попадания в топку, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».