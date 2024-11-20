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В Магнитогорске задержали водителя, более ста раз нарушившего ПДД

ЧЕЛЯБИНСК, 20 ноя — РИА Новости. Сотрудники ГАИ в городе Магнитогорск Челябинской области задержали водителя, более 100 раз нарушившего правила дорожного движения, общая сумма его штрафов превысила 70 тысяч рублей, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.

Источник: © РИА Новости

«В Магнитогорске сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя автомобиля Toyota Land Cruiser, в отношении которого в текущем году комплексами фотовидеофиксации в различных городах России зафиксировано 100 фактов нарушений правил дорожного движения… Общая сумма штрафов превысила 70 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

В отношении 49-летнего местного жителя сотрудники Госавтоинспекции составили 34 протокола об административном правонарушении в соответствии со статьей 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ) за нарушения правил дорожного движения, материалы направлены в мировой суд, уточняется в сообщении.

ГАИ поясняет, что основную долю нарушений составило превышение установленной скорости движения, несоблюдение требований сигналов светофора, а также невыполнение требования правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией.