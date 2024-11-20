Весь округ без света, весь посёлок без воды: прокуратура Приморья разбирается с коммунальными авариями

Для сельчан был организован подвоз воды. Но, как рассказали жители посёлка районному прокурору Денису Крейновичу во время его визита в Краскино для оценки хода аварийно-восстановительных работ, график подвоза был составлен так, что не у всех оказалась возможность застать приезд цистерны. График удалось скорректировать после прокурорского вмешательства.