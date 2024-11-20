Весь округ без света, весь посёлок без воды: прокуратура Приморья разбирается с коммунальными авариями

Для сельчан был организован подвоз воды. Но, как рассказали жители посёлка районному прокурору Денису Крейновичу во время его визита в Краскино для оценки хода аварийно-восстановительных работ, график подвоза был составлен так, что не у всех оказалась возможность застать приезд цистерны. График удалось скорректировать после прокурорского вмешательства.
По факту аварии на станции и всех её последствий будет возбуждено дело об административном правонарушении, должностное лицо «Примтеплоэнерго» уже вызвали в районную прокуратуру. Речь пойдёт о нарушении режима обеспечения граждан коммунальными услугами (часть 1 статьи 7.23 КоАП РФ).
Ранее другой руководитель «Примтеплоэнерго» был призван прокуратурой к ответу за не подготовленные к отопительному сезону котельные Дальнереченского городского округа. А его коллега из Лазовского филиала — за пожар в котельной посёлка Преображение, из-за которого без отопления остались и жилые дома, и социальные объекты.
Тем временем в Красноармейском районе авария на высоковольтной линии «Дальнереченск — Новопокровка» оставила без электричества весь муниципалитет, порядка 14 тысяч жителей. Блэкаут произошёл около 17 часов 19 ноября. К 22 часам прокуратура отчиталась, что энергетики АО «ДРСК» восстановили коммунальный ресурс через альтернативные ресурсы, ремонтные работы будут продолжены. Надзорное ведомство продолжает проверку и контролирует завершение аварийно-восстановительных работ.