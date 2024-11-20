Аварию с тремя пострадавшими под Омском устроил пьяный водитель грузовика

Виновником ДТП, по предварительной информации, стал водитель небольшого грузовика «Митсубиси Фусо». Он выехал на встречку и столкнулся с «Тойотой», в которой ехали мужчина 1991 года рождения, женщина двумя годами младше и трёхлетний мальчик. Столкновение произошло на подъезде к Береговому, в районе 1-го километра.