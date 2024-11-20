Более 70 квартир затопило в доме на Московском шоссе из-за лопнувшей трубы

Более 70 квартир затопило в доме на Московском шоссе в Нижнем Новгороде из-за лопнувшей трубы. Об этом рассказали местные жители в соцсетях.
Потоп произошел в доме № 29 на Московском шоссе. По словам жителей, в здании засорились сразу 4 трубы ливневки.
Проблему попытались устранить сантехник — прочистили трубы под сильным напором. Через 20 минут после прочистки трубы лопнули. В итоге затопило 72 квартиры в 1 и 4 подъездах.
Редакция сайта pravda-nn.ru отправила запрос в мэрию, чтобы выяснить подробности.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что несколько этажей затопило в новостройке в ЖК «Анкудиновский парк».