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Более 70 квартир затопило в доме на Московском шоссе из-за лопнувшей трубы

Через 20 минут после прочистки трубы лопнули.

Источник: соцсети

Более 70 квартир затопило в доме на Московском шоссе в Нижнем Новгороде из-за лопнувшей трубы. Об этом рассказали местные жители в соцсетях.

Потоп произошел в доме № 29 на Московском шоссе. По словам жителей, в здании засорились сразу 4 трубы ливневки.

Проблему попытались устранить сантехник — прочистили трубы под сильным напором. Через 20 минут после прочистки трубы лопнули. В итоге затопило 72 квартиры в 1 и 4 подъездах.

Редакция сайта pravda-nn.ru отправила запрос в мэрию, чтобы выяснить подробности.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что несколько этажей затопило в новостройке в ЖК «Анкудиновский парк».

ЖКХ