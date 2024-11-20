Суд в Калининграде арестовал диверсанта из Германии

Ранее ФСБ сообщила, что Николай Гайдук, 1967 года рождения, проживавший в Гамбурге, был задержан при очередном въезде в Калининградскую область из Польши, его целью было организовать диверсионную деятельность на объектах энергетики. При досмотре его автомобиля было изъято пол-литра жидкой взрывчатки. По информации ФСБ, Гайдук причастен к устроенному в марте взрыву на газораспределительной станции в Калининграде.
«Суд, определивший меру пресечения, состоялся в Калининграде. Сейчас гражданин Германии в СИЗО, пока он арестован на два месяца. Расследование продолжается», — сказали в пресс-службе.
В отношении задержанного следственным подразделением ФСБ возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 205 «Террористический акт» УК РФ (наказание — лишение свободы на срок от 12 до 20 лет), части 1.1 статьи 226.1 «Контрабанда взрывчатых веществ»(от 3 до 7 лет).