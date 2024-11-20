В Новосибирске таможеннику заплатили 3 млн рублей за контрабанду мускуса кабарги

В Новосибирске суд избрал меру пресечения двум мужчинам, которые дали взятку сотруднику Сибирской таможни за контрабанду мускуса кабарги. Как сообщают в Управлении судебного департамента в Новосибирской области, злоумышленники пытались провезти 6,382 кг продукции.
— Михеев и Гмырин, действуя группой лиц по предварительному сговору, встретились с таможенником и передали ему взятку 3 миллиона рублей из предназначавшихся 7,8 миллионов рублей. Мускус кабарги изъяли и признали вещественным доказательством по уголовному делу, — информируют в пресс-службе.
Взяточников задержали в этот же день. Их обвиняют по части 2 статьи 259 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере должностному лицу). Санкции статьи предполагают лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Злоумышленников заключили под стражу до 16 января 2025 года.