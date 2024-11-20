В Новосибирске таможеннику заплатили 3 млн рублей за контрабанду мускуса кабарги

Взяточников задержали в этот же день. Их обвиняют по части 2 статьи 259 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере должностному лицу). Санкции статьи предполагают лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Злоумышленников заключили под стражу до 16 января 2025 года.