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Огонь был беспощаден: в Партизанском районе во время пожара погибла бабушка

В Приморье во время пожара в частном доме погибла пожилая женщина.

Источник: МЧС РФ

В поселке Николаевка Партизанского района произошел пожар, во время которого погибла 79-летняя женщина. Об этом «Комсомольской правде — Дальний Восток» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

Вечером 19 ноября в частном доме в поселке Николаевка Партизанского района начался пожар. На место происшествия прибыли пожарные МЧС России, но огонь распространялся быстро и уже успел уничтожить значительную часть постройки.

Но самым печальным фактом стало то, что во время пожара погибла 79-летняя бабушка, которая проживала в этом доме. Предварительной причиной возгорания дознаватели МЧС России называют короткое замыкание электросчетчика.

К сожалению, новости о пожарах в разных уголках Приморья приходят каждый день. Только вчера «КП» писала о том, что во Владивостоке едва не сгорел один из крупнейших ТРК — «Седанка Сити».

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