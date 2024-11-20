Пастух, пропивший чужие деньги, осужден в Приангарье

Как рассказали в прокуратуре Иркутской области, 36-летний житель Усольского района был признан виновным по статье «Кража».
«В июне 2024 года подсудимый, работавший пастухом в одном из крестьянско-фермерских хозяйств вблизи поселка Забитуй Аларского района, не вернул денежные средства в сумме более 54 тысяч рублей своему знакомому, которые ранее последний оставил у него на хранение. На эти средства мужчина уехал в город Усолье-Сибирское, приобрел спиртные напитки, а оставшимися деньгами распорядился по своему усмотрению», — говорят в надзорном ведомстве.
Возмущенный пострадавший написал заявление в полицию. Во время проверки выяснилось, что ранее присвоивший деньги пастух уже был судим за кражу чужого имущества.
Несмотря на то, что 10 тысяч, которые он не успел потратить, следователи вернули хозяину, а остальные деньги усольчанин «возместил в добровольном порядке», суд согласился с прокурором в том, что рецидивиста направить на путь исправления можно, лишь изолировав его на некоторый срок.
Следующие два года любитель чужого проведет в колонии строгого режима, после чего его свобода будет ограничена еще на шесть месяцев.