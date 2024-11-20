Пастух, пропивший чужие деньги, осужден в Приангарье

Несмотря на то, что 10 тысяч, которые он не успел потратить, следователи вернули хозяину, а остальные деньги усольчанин «возместил в добровольном порядке», суд согласился с прокурором в том, что рецидивиста направить на путь исправления можно, лишь изолировав его на некоторый срок.