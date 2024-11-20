Депутаты предложили варианты как избавить Кубань от удушливого смога

В МЧС РФ рассматривают разработку и внедрение альтернативных способов утилизации рисовой соломы, экономически сопоставимых с ее сжиганием на полях Кубани. Об этом говорится в ответе замминистра МЧС Виктора Яцуценко на запрос от депутатов Госдумы Дмитрия Гусева и Заксобрания Краснодарского края Дениса Хмелевского, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Парламентарии обратились в Правительство с предложением найти альтернативу сжиганию соломы. Зампред Правительства Дмитрий Патрушев взял вопрос на контроль и поручил ведомствам: МЧС, Росприродназору, министерству сельского хозяйства и Минприроды рассмотреть его.
— Каждую осень Краснодарский край окутывает смог. Дым застилает глаза, сводит с ума аллергиков. Жители Кубани не должны дышать гарью. Нужна альтернатива. Однако заставить самих сельхозпроизводителей этим заниматься — невозможно, — заявил 1-й зампредседателя Комитета ГД по контролю, депутат Госдумы от Краснодарского края Дмитрий Гусев.
Он предлагает включить покупку агрегатов для сбора соломы как поддержку в госпрограмму. По его словам, ее можно продавать и даже использовать в сельхоз нуждах. Первостепенное внимание стоит уделить правильному сбору и ее вывозу.
— Для человека опасны не только выделяющиеся при сжигании рисовой соломы углекислый газ и твердые частицы. Кроме вреда окружающей среде, опасность этого способа состоит в том, что при сжигании лузги мелкодисперсная фракция попадает в легкие человека и вызывает тяжелое заболевание — силикоз. К сожалению, безопасной технологии по сжиганию рисовой соломы не существует. Единственный вариант — запрет сжигания рисовой соломы, переработка и утилизация без вреда для человека и экологии, — отметил депутат Заксобрания Краснодарского края Денис Хмелевской.
Напомним, как раннее сообщало информагентство, жители краевой столицы массово жаловались на запах гари и едкий дым. В некоторых частях города из-за пелена стояла настолько плотной, что снизилась видимость. В МЦУ Краснодара назвали причину неприятного явления.