Депутаты предложили варианты как избавить Кубань от удушливого смога

— Для человека опасны не только выделяющиеся при сжигании рисовой соломы углекислый газ и твердые частицы. Кроме вреда окружающей среде, опасность этого способа состоит в том, что при сжигании лузги мелкодисперсная фракция попадает в легкие человека и вызывает тяжелое заболевание — силикоз. К сожалению, безопасной технологии по сжиганию рисовой соломы не существует. Единственный вариант — запрет сжигания рисовой соломы, переработка и утилизация без вреда для человека и экологии, — отметил депутат Заксобрания Краснодарского края Денис Хмелевской.