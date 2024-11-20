Жителям Башкирии перечислили частые ошибки при использовании микроволновки

Жители Башкирии совершают шесть ошибок при использовании микроволновки. Об этом рассказали в Госкомитете РБ по ЧС. В ведомстве подробно объяснили, чего нельзя делать ни в коем случае, чтобы избежать неприятных ситуаций.
Так, первой частой ошибкой является работа микроволновки, когда в ней ничего нет. Во-вторых, жителям республики советуют не греть еду в бумажных полотенцах. Оставлять микроволновку без присмотра, когда она греет еду, также является частой ошибкой.
Использовать деревянную посуду, которая может обуглиться, а также металлическую и посуду с металлической отделкой, не стоит, говорят в ведомстве. При разогреве жидкостей нельзя их нагревать, готовить еду в скорлупе и пленке также запрещено.
И последняя, самая распространенная ошибка, это оставлять вилку от микроволновки воткнутой в розетку. Специалисты напоминают: бытовая техника не рассчитана на работу на постоянной основе.
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