Следком назвал предварительную причину пожара в многоэтажке Севастополя

Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил, что на пожаре в пятиэтажном жилом доме в Севастополе найдено тело пенсионера, предварительная площадь возгорания составила около 200 квадратных метров.
«Следователями следственного отдела по Ленинскому району предварительно установлено, что очаг возгорания в виде самодельного прибора обогрева находился в его (погибшего — ред.) квартире», — говорится в сообщении СК.
В огне погиб мужчина, проживавший в квартире на 4 этаже 2 подъезда дома: пенсионер был инвалидом и не смог самостоятельно выбраться, уточнили в ведомстве.
Еще одна жительница дома госпитализирована в больницу в состоянии средней степени тяжести.
ЧП произошло в среду около 7 утра. Изначально сообщалось о том, что горят балконы со второго по четвертый этажи, затем пожар охватил балконы на пятом этаже. Прибывшие на место происшествия спасатели начали эвакуировать жильцов, в том числе с помощью пожарных лестниц. Из горящей пятиэтажки эвакуировали более 20 человек.