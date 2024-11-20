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Следком назвал предварительную причину пожара в многоэтажке Севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости Крым. Очаг возгорания в виде самодельного прибора обогрева находился в квартире погибшего на пожаре в Севастополе пенсионера. К таким предварительным выводам пришли сотрудники следственного отдела по Ленинскому району, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил, что на пожаре в пятиэтажном жилом доме в Севастополе найдено тело пенсионера, предварительная площадь возгорания составила около 200 квадратных метров.

«Следователями следственного отдела по Ленинскому району предварительно установлено, что очаг возгорания в виде самодельного прибора обогрева находился в его (погибшего — ред.) квартире», — говорится в сообщении СК.

В огне погиб мужчина, проживавший в квартире на 4 этаже 2 подъезда дома: пенсионер был инвалидом и не смог самостоятельно выбраться, уточнили в ведомстве.

Еще одна жительница дома госпитализирована в больницу в состоянии средней степени тяжести.

ЧП произошло в среду около 7 утра. Изначально сообщалось о том, что горят балконы со второго по четвертый этажи, затем пожар охватил балконы на пятом этаже. Прибывшие на место происшествия спасатели начали эвакуировать жильцов, в том числе с помощью пожарных лестниц. Из горящей пятиэтажки эвакуировали более 20 человек.

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