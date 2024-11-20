Следком назвал предварительную причину пожара в многоэтажке Севастополя

ЧП произошло в среду около 7 утра. Изначально сообщалось о том, что горят балконы со второго по четвертый этажи, затем пожар охватил балконы на пятом этаже. Прибывшие на место происшествия спасатели начали эвакуировать жильцов, в том числе с помощью пожарных лестниц. Из горящей пятиэтажки эвакуировали более 20 человек.