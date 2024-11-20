Дважды выстрелил. Охотник убил женщину, приняв ее за дикого зверя в Иркутской области

Неизвестные застрелили женщину прямо на трассе в Иркутской области… Шокирующая новость разлетается по социальным сетям региона. Как стало известно КП-Иркутск произошло все в ночь на 20 ноября 2024 в Нижнеудинске.
В отдел полиции позвонил очевидец. Рассказал, что около загородной трассы неизвестные выстрелили в женщину. Подъехали, увидели, что натворили и сразу же скрылись с места происшествия на белом «УАЗ».
В машине сидело трое мужчин. ГУ МВД по Иркутской области.
— Полицейские сразу же направили на место происшествия. На трассе увидели передвигавшийся подходящий автомобиль, который подходил под описание, и остановили его, — уточнили в ГУ МВД России по Иркутской области.
В салоне авто сидели трое охотников, при себе у них было оружие. Они сразу сознались в содеянном.
— Увидел на тепловизоре цель, принял ее за зверя, дважды выстрелил. В то время, как нас остановили, ехали в полицию, хотели сообщить о трагедии, — заявил один из мужчин.
Только вот вместо предполагаемого зверя погибла 31-летняя женщина, обе пули попали в нее.
— Завели уголовное дело, проводим все необходимые следственные действия. 48-летний подозреваемый допрошен, изъяты вещественные доказательства и оружие, устанавливается законность осуществления охоты на данном участке местности, — прокомментировали в СУ СКР по Иркутской области.
Прокуратура региона проконтролирует проверку.