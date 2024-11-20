Конфликт закончился убийством в ВКО

Вина гражданина подтверждалась показаниями свидетелей, экспертов, вещественными доказательствами, заключениями экспертиз. Приговором суда от 19 ноября 2024 года подсудимый был признан виновным по ч.1 ст. 99 УК РК. Ему назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Приговор пока не вступил в законную силу.