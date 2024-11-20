Конфликт закончился убийством в ВКО

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook*, уголовное дело по ч.1 ст. 99 УК РК (Убийство) рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Восточно-Казахстанской области.
«2 марта 2024 года в селе Калжыр Маркакольского района в ходе конфликта в состоянии алкогольного опьянения подсудимый нанес ножевое ранение потерпевшему. В результате полученных телесных повреждений тот скончался по дороге в районную больницу», — установил суд.
Прокурор просил назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы.
«Подсудимый вину по инкриминируемой статье не признал, просил квалифицировать его действия, как причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего», — отметили в суде.
Вина гражданина подтверждалась показаниями свидетелей, экспертов, вещественными доказательствами, заключениями экспертиз. Приговором суда от 19 ноября 2024 года подсудимый был признан виновным по ч.1 ст. 99 УК РК. Ему назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Приговор пока не вступил в законную силу.
Отметим, что по ч.1 ст. 99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.
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