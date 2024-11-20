Лолита и Богдан Титомир не явились в суд по делу об убийстве Игоря Талькова

Напомним фактуру громкого дела: в Петербурге спустя более 30 лет после убийства Игоря Талькова завершили расследование о преступлении. Обвиняемым стал директор артиста Валерий Шляфман. По версии следствия, все началось с конфликта между Шляфманом и Игорем Малаховым — директором и бойфрендом певицы Азизы. Последняя поздно приехала на сборный концерт в «Юбилейный» и попросила поменять местами свое выступление и время выхода на сцену Талькова. Малахов пошел решать вопрос к Шляфману, но вместо разговора вышел спор. Потом подключился Тальков и его охрана. Малахова избили, он достал револьвер и дважды выстрелил. В ходе потасовки оружие оказалось в руках Шляфмана, он выстрелил, но пуля неожиданно для него попала в грудь Талькову. Тот умер на месте. Отметим, Шляфмана судят заочно, вскоре после трагедии он скрылся в Израиле, где находится до сих пор.