Лолита и Богдан Титомир не явились в суд по делу об убийстве Игоря Талькова

Утром 20 ноября толпы СМИ караулили звезд российского шоу-бизнеса у здания Петроградского районного суда. Там проходило очередное заседание по уголовному делу против концертного директора Игоря Талькова — Валерия Шляфмана, которого обвиняют в убийстве певца. Напомним, что сам фигурант скрывается в Израиле уже много лет и не признает, что это именно он совершил роковой выстрел.
Уже несколько месяцев в суде допрашивают свидетелей событий 30-летней давности — тех, кто был на концерте в «Юбилейном», где убили Талькова. Также в суде выступают и бывшие следователи и полицейские, которые были на месте преступления. Неделю назад допросили и Наташу Королеву. Она рассказала о том, что видела Игоря мельком и не была за кулисами в момент ЧП. Однако певица добавила, что весь шоу-биз был потрясен трагедией, после которой было много версий и слухов, кому выгодна смерть Талькова.
20 ноября допросить должны были Лолиту Милявскую и Богдана Титомира, они тоже были среди выступавших в «Юбилейном».
— Им вручали повестку лично, они расписывались. Но оба не явились на суд, — разочарованно констатировал корреспондент SPB.KP.RU из зала суда. — Само заседание отложили на 4 декабря. Допрос свидетелей продолжится. А Лолиту и Титомира, вероятно, могут доставить в суд принудительно, либо им грозят штрафы за неявку.
Напомним фактуру громкого дела: в Петербурге спустя более 30 лет после убийства Игоря Талькова завершили расследование о преступлении. Обвиняемым стал директор артиста Валерий Шляфман. По версии следствия, все началось с конфликта между Шляфманом и Игорем Малаховым — директором и бойфрендом певицы Азизы. Последняя поздно приехала на сборный концерт в «Юбилейный» и попросила поменять местами свое выступление и время выхода на сцену Талькова. Малахов пошел решать вопрос к Шляфману, но вместо разговора вышел спор. Потом подключился Тальков и его охрана. Малахова избили, он достал револьвер и дважды выстрелил. В ходе потасовки оружие оказалось в руках Шляфмана, он выстрелил, но пуля неожиданно для него попала в грудь Талькову. Тот умер на месте. Отметим, Шляфмана судят заочно, вскоре после трагедии он скрылся в Израиле, где находится до сих пор.
Добавим, что в суд намерены вызвать и других звезд, участвовавших в том концерте: Александра Толмацкого (отца рэпера Децла), Михаила Муромова, Игоря Николаева и саму Азизу.