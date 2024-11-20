Дело возбудили после заявления школьниц об избиении на квесте в Уфе

В свою очередь, 19-летний актер сообщил, что не знал о возрасте девочек. Перед квестом он ознакомил участниц с правилами и предупредил, что будет их касаться. Во время игры, как утверждает молодой человек, он трогал гостей за плечи и лишь пугал электрошокером, но никого не толкал и не хватал за волосы.