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Дело возбудили после заявления школьниц об избиении на квесте в Уфе

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после обвинения школьниц в избиении и применении электрошокера актером квеста в Уфе. Об этом 20 ноября сообщила прокуратура республики Башкортостан.

Источник: РИА "Новости"

«По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ход и результаты расследования находятся на контроле в прокуратуре.

Инцидент произошел 16 ноября. По словам источника «Известий», 12-летняя именинница пригласила подруг на квест «Судная ночь». Одна из девочек утверждает, что во время игры актер ударил ее электрошокером за неправильный ответ, а виновницу торжества толкнул с такой силой, что та упала.

После мероприятия именинница заявила, что в отдельной комнате сотрудник квеста держал ее за волосы и бросил на пол.

В свою очередь, 19-летний актер сообщил, что не знал о возрасте девочек. Перед квестом он ознакомил участниц с правилами и предупредил, что будет их касаться. Во время игры, как утверждает молодой человек, он трогал гостей за плечи и лишь пугал электрошокером, но никого не толкал и не хватал за волосы.