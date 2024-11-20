Чиновника на Кубани могут посадить на 7 лет

Прокуратура Северского района утвердила заключение по уголовному делу в отношении главы Черноморского городского поселения. Его обвиняют по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Telegram-канал Прокуратуры края (18+).
По версии следствия, в декабре 2023 года глава поселения, из личной заинтересованности и зная о невыполнении подрядчиком договоренностей, подписал документы об оплате якобы произведенных работ.
На имущество чиновника наложили арест для обеспечения исполнения возможного приговора суда. Уголовное дело передали в Северский районный суд для рассмотрения.
Максимальное наказание за данное преступление составляет семь лет лишения свободы.