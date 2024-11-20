В Севастополе развернули ПВР для жильцов горящей пятиэтажки

20 ноября в МЧС сообщили о пожаре в Севастополе по адресу: улица Хрусталева, 17. Там вспыхнул огонь в квартире на пятом этаже, затем пламя распространилось по балконам. Из дома удалось эвакуировать 23 человека. По данным Развожаева, не выбрался живым из огня один пожилой мужчина.