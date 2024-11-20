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19-летний волжанин оформил 50 микрозаймов на других людей

Студент оформил полсотни микрозаймов на волгоградцев.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Полиция Волгограда задержала 19-летнего жителя Волжского, который незаконно оформил более 50 микрозаймов на пользователей электронного портала. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, преступника вычислили совместно с коллегами из УФСБ. Молодой человек получил неправомерный доступ к данным других людей.

— С июля 2024 года, используя интернет-технологии, получал доступ к порталу, а затем оформлял микрозаймы. В настоящее время установлена причастность задержанного к 50 эпизодам противоправной деятельности, — уточнили в полиции региона.

На молодого мошенника могут возбудить уголовное дело. Сейчас ведется проверка. Стражи порядка устанавливают точное число потерпевших.