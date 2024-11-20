Жертва мошенников, потерявшая 6,5 миллиона рублей в надежде на перерасчет пенсии: «Это было похоже на гипноз»

— Затем мне якобы пришло уведомление, что деньги поступили на счет. Но доступа к нему у меня уже не было. Как только я положила последние банкноты в терминал, я осознала, что произошло. Это было похоже на гипноз, — признается Анна. — Моя ошибка была в том, что я начала самостоятельно пытаться разобраться в проблеме, а нужно было сразу обращаться к юристам, в полицию, ехать в банк и написать заявление, чтобы мои деньги никому не выдавали….