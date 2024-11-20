Жертва мошенников, потерявшая 6,5 миллиона рублей в надежде на перерасчет пенсии: «Это было похоже на гипноз»

57-летняя жительница Иркутска Анна Кузнецова (имя и фамилия изменены — прим. Редакции) до сих пор не может поверить в то, что в одночасье лишилась своих сбережений. Сибирячка была наслышана о разных мошеннических схемах и всегда очень подозрительно относилась к звонкам от незнакомцев. Но каким-то образом сама отдала в руки аферистов 6,5 миллионов рублей из личных накоплений. Подробности — в материале КП-Иркутск.
«Вам неправильно начислили трудовой стаж».
— Я домохозяйка, являюсь опекуном для своей мамы и бабушки. Но большую часть жизни посвятила работе в сфере недвижимости, — рассказывает Анна Кузнецова. — Удалось скопить некоторое имущество, а также держала деньги на счете в банке.
Все произошло полтора месяца назад. Анна находилась дома, занималась бытовыми хлопотами. Неожиданно раздался телефонный звонок. Номер абонента был незнакомым.
— Вообще у меня на телефоне установлена так называемая «защита» от нежелательных звонков. На экране выходит предупреждение о том, что это может быть спам или мошенники. Но номер выглядел вполне обычным для нашего региона, поэтому я ответила. Девушка представилась сотрудницей пенсионного фонда и сообщила, что, мол, для начисления пенсии, на которую я планирую выйти через полтора года мне не хватает трудового стажа. Надо перепроверить данные, якобы бывший работодатель в свое время неправильно подал документы, поэтому потерялись несколько лет.
Незнакомка предложила исправить ситуацию: для этого женщине нужно лишь зарегистрироваться на Госуслугах и записаться на прием. Анна сообщила, что планирует лично заехать в ведомство на следующей неделе. Но псевдосотрудница была очень убедительной и, казалось, действительно хотела помочь. Мол, давайте мы вас сами и зарегистрируем. А через несколько минут раздался еще один звонок.
— Телефон вновь не определил, что это мошенники и не стал блокировать вызов. Уже другая девушка представилась сотрудницей Госуслуг и сообщила, что им поступила заявка на регистрацию моего аккаунта. Якобы они все уже сделали, нужно только назвать код из смс-сообщения для завершения регистрации. Я так и сделала.
Доверенности с подписями.
Через некоторое время после разговора Анна зашла в личный кабинет портала и с удивлением обнаружила в нем несколько документов, которые она не подписывала…
— Это были различные доверенности на владение движимым и недвижимым имуществом на имя совершенно незнакомого мне человека из другого региона! Причем указывались все мои паспортные данные, реквизиты счетов, прописка — все, все. Стояли подписи и печати нотариусов. Все выглядело очень правдоподобно. Я была в шоке! И, конечно же, испугалась, что какой-то неизвестный человек получит доступ к моему имуществу…
В панике Анна решила позвонить на горячую линию портала, вбив соответствующий поисковой запрос в сети. Перешла на первую страницу, набрала телефон и сообщила о случившемся.
— Меня соединили с якобы службой безопасности портала, которая занимается решением этой проблемы. Мужчина рассказал, что, мол, на Госуслугах действительно участились случаи мошенничества, поэтому мне нужно обезопасить свои счета. Якобы с помощью этих подписанных доверенностей, мошенники могут завладеть моими деньгами.
Незнакомец предложил Анне съездить в банк и обезопасить свои деньги с помощью переводов на сторонние счета. Также он сообщил, что вынужден передать информацию о случившемся в правоохранительные органы.
— И тут уже мне по видеосвязи позвонил сотрудник правоохранительных органов. Заверил, что, мол, они так работают давно и знают, что делать. Все выглядело очень правдоподобно.
В тот момент Анна находилась за городом и возможности добраться до банка у нее не было. Она сообщила об этом лжеправоохранителю. Тот попросил держать их разговор в тайне и никому не рассказывать о случившемся.
— Ведь каким-то образом мошенники узнали о том, что я храню деньги на счете. Это мог сообщить кто-то из моего окружения. Или сотрудники банка, где находились деньги. Настаивали на том, что никому нельзя доверять. При этом до конца дня они постоянно держали со мной связь, чтобы я не «сорвалась» с крючка и не засомневалась в происходящем.
Отдала 6,5 млн рублей.
Утром следующего дня Анна уже была в банке. Женщина сняла со сберегательного счета наличные и по указанию мошенников направилась к банкомату другого банка. За несколько минут сибирячка перевела свои сбережения не неизвестные счета.
— Затем мне якобы пришло уведомление, что деньги поступили на счет. Но доступа к нему у меня уже не было. Как только я положила последние банкноты в терминал, я осознала, что произошло. Это было похоже на гипноз, — признается Анна. — Моя ошибка была в том, что я начала самостоятельно пытаться разобраться в проблеме, а нужно было сразу обращаться к юристам, в полицию, ехать в банк и написать заявление, чтобы мои деньги никому не выдавали….
Осознав, что произошло, Анна почувствовала себя плохо, попала в больницу с повышенным давлением. А после выписки обратилась в полицию. По факту мошенничества заведено уголовное дело. О случившемся женщина близким не рассказывает, боится, что их здоровье не выдержит такого стресса.
КОМПЕТЕНТНО.
Заместитель прокурора Ленинского района Иркутска Андрей Пермяков:
Схема мошенничества, при которой людей вводят в заблуждение относительно небезопасности их денежных средств, довольно распространена. По ту сторону телефона находятся достаточно грамотные психологи, которые в ходе беседы выясняют слабые стороны своей жертвы и знают, как на них надавить. Главный совет — это ни в коем случае не общаться с незнакомыми людьми, не верить их словам. Нужно лично обратиться в банковские организации или позвонить на горячий номер, чтобы убедиться в безопасности средств.
Если же вы все-таки стали жертвой мошенников, обязательно обратитесь с заявлением в полицию. Органы следствия устанавливают сведения о лицах, владеющих банковскими счетами и куда поступили денежные средства. После этого пострадавшие могут самостоятельно обратиться в суд с иском о взыскании необоснованного, неосновательного обогащения с целью возврата денег, а также процентов за их использование в период с момента хищения. Органы прокуратуры со своей стороны принимают все меры, для восстановления имущественных прав потерпевших. Ход расследования уголовного дела стоит на контроле прокуратуры района.