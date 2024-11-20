Под Ростовской областью водитель попал в ДТП из-за тумана

В Ростовской области водитель попал в аварию из-за тумана. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону. Авария произошла утром 20 ноября.
По предварительной информации ведомства, водитель за рулем «ВАЗ-21150» двигался по трассе «Самбек — Матвеев-Курган». В это время на трассе была плохая видимость из-за тумана. Однако автомобилист решил пойти на обгон и не справился с управлением. Он на всей скорости влетел в автомобиль «Дэу Матиз».
От сильного удара пострадали водитель и пассажир иномарки. С травмами их доставили в больницу. Правоохранители проводят необходимую проверку.
Напомним, в Таганроге мотоциклист сбил двух пешеходов. Об этом сообщили в Гоставтоинспецкии по Ростовской области. Происшествие случилось 19 ноября около 19:38.