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Под Ростовской областью водитель попал в ДТП из-за тумана

Матвеев-Курган» в аварии пострадали 22-летний пассажир и водитель иномарки.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области водитель попал в аварию из-за тумана. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону. Авария произошла утром 20 ноября.

По предварительной информации ведомства, водитель за рулем «ВАЗ-21150» двигался по трассе «Самбек — Матвеев-Курган». В это время на трассе была плохая видимость из-за тумана. Однако автомобилист решил пойти на обгон и не справился с управлением. Он на всей скорости влетел в автомобиль «Дэу Матиз».

От сильного удара пострадали водитель и пассажир иномарки. С травмами их доставили в больницу. Правоохранители проводят необходимую проверку.

Напомним, в Таганроге мотоциклист сбил двух пешеходов. Об этом сообщили в Гоставтоинспецкии по Ростовской области. Происшествие случилось 19 ноября около 19:38.