В Уфе кремировали задохнувшуюся в скворечнике белку

В Уфе кремировали белку, которая умерла в скворечнике, установленном в одном из городских парков. Животное несколько дней боролось за свою жизнь, пытаясь вырваться из плена, но задохнулась. Об этом рассказали сотрудники центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф».
«Она пыталась задними лапами расковырять себе выход на свободу», — сообщил руководитель центра Дмитрий Стрельников.
Белку в беде заметили уфимцы. Они позвонили в службу спасения и попросили вызволить несчастную из птичьего домика, но на момент прибытия волонтеров белки уже не было в живых.
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