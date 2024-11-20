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В Уфе кремировали задохнувшуюся в скворечнике белку

В Уфе кремировали погибшую в скворечнике белку.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе кремировали белку, которая умерла в скворечнике, установленном в одном из городских парков. Животное несколько дней боролось за свою жизнь, пытаясь вырваться из плена, но задохнулась. Об этом рассказали сотрудники центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф».

«Она пыталась задними лапами расковырять себе выход на свободу», — сообщил руководитель центра Дмитрий Стрельников.

Белку в беде заметили уфимцы. Они позвонили в службу спасения и попросили вызволить несчастную из птичьего домика, но на момент прибытия волонтеров белки уже не было в живых.

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