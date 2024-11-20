В Уфе кремировали задохнувшуюся в скворечнике белку

В Уфе кремировали белку, которая умерла в скворечнике, установленном в одном из городских парков. Животное несколько дней боролось за свою жизнь, пытаясь вырваться из плена, но задохнулась. Об этом рассказали сотрудники центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф».