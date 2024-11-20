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Экс-мэру Петрозаводска вменяют взятку в 40 млн рублей

Во время обысков в квартире, где был Владимир Любарский, нашли только 3 млн.

Источник: РИА "Новости"

По информации Mash, жилплощадь, на которой чиновник жил в последнее время, принадлежит сыну одного из совладельцев строительной компании «Сана» — Максиму Свидскому. В прошлом он был связан с криминальной средой Петрозаводска, имел связи с Карловской преступной группировкой.

Весной 2023 года в этой квартире Максима также шли обыски — Свидский-младший проходил по статьям «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств без цели сбыта» и «Незаконное изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».

В 1990-х он также был осуждён за содержание притонов и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Вдобавок к этому привлекался в советское время по статьям за изнасилование и групповое хулиганство.