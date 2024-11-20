В Челябинской области ФСБ задержала высокопоставленного таможенника

По версии следствия, с 12 по 13 ноября ведущий инспектор отдела контроля за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля после выпуска товаров, действуя из корыстной заинтересованности, разрешил въезд на территорию РФ грузового автомобиля с прицепом, загруженным подкарантинным товаром.