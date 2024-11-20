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В Челябинской области ФСБ задержала высокопоставленного таможенника

В Челябинской области ФСБ задержала высокопоставленного таможенника, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По версии следствия, с 12 по 13 ноября ведущий инспектор отдела контроля за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля после выпуска товаров, действуя из корыстной заинтересованности, разрешил въезд на территорию РФ грузового автомобиля с прицепом, загруженным подкарантинным товаром.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.

В настоящее время следователем СК России в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения, выполняются иные следственные и процессуальный действия.

таможня
ФСБ