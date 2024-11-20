В Приангарье охотники застрелили женщину по неосторожности

СК в Приангарье возбудил уголовное дело по статье о причинение смерти по неосторожности. По версии следствия, ночью в среду в районе 1385-го километра автодороги Р-255 «Сибирь» в Нижнеудинском районе мужчины охотились на дичь. Один из них, увидев в тепловизор предполагаемое дикое животное, произвел два выстрела из ружья. Подъехав к месту нахождения цели, охотники обнаружили, что пули попали в женщину. Она находилась на трассе рядом со своим автомобилем.