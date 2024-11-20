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В Приангарье охотники застрелили женщину по неосторожности

СК: в Приангарье охотники застрелили женщину по неосторожности.

Источник: РИА "Новости"

ИРКУТСК, 20 ноя — РИА Новости. На севере Иркутской области мужчины во время охоты застрелили женщину, они задержаны в рамках расследования уголовного дела о причинении смерти по неосторожности, сообщило СУ СК РФ по региону.

СК в Приангарье возбудил уголовное дело по статье о причинение смерти по неосторожности. По версии следствия, ночью в среду в районе 1385-го километра автодороги Р-255 «Сибирь» в Нижнеудинском районе мужчины охотились на дичь. Один из них, увидев в тепловизор предполагаемое дикое животное, произвел два выстрела из ружья. Подъехав к месту нахождения цели, охотники обнаружили, что пули попали в женщину. Она находилась на трассе рядом со своим автомобилем.

«От полученных огнестрельных ранений 31-летняя потерпевшая скончалась, а мужчины скрылись. В ходе оперативных мероприятий сотрудниками полиции охотники были задержаны», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся следственные действия, 48-летний подозреваемый допрошен, изъяты вещественные доказательства и оружие, устанавливается законность охоты.