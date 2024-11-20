В Североуральске начнут судить экс-начальника РЭО ГИБДД за взяточничество

По данным прокуратуры, в 2023 году он получил взятки в размере 40 тыс. руб. еще от пяти человек за незаконное оказание помощи в сдаче экзаменов на право управления автомобилями категории «В» и «С» и незаконную выдачу прав. Денису Рыбакову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия), его знакомому — по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве за совершение незаконных действий).