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Легковушка сбила ребенка на пешеходном переходе в Минске

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка сбила ребенка на пешеходном переходе в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 7.45 65-летний водитель Renault на улице Гусовского, поворачивая налево на разрешающий сигнал светофора, не предоставил преимущество в движении и сбил 10-летнего пешехода. Несовершеннолетний пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет.

Ребенок был доставлен в больницу для обследования.

Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево или направо водитель обязан предоставить преимущество пешеходам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает, а также уступить дорогу велосипедистам.