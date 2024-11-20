Легковушка сбила ребенка на пешеходном переходе в Минске

По предварительной информации, сегодня около 7.45 65-летний водитель Renault на улице Гусовского, поворачивая налево на разрешающий сигнал светофора, не предоставил преимущество в движении и сбил 10-летнего пешехода. Несовершеннолетний пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет.



Ребенок был доставлен в больницу для обследования.



Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево или направо водитель обязан предоставить преимущество пешеходам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает, а также уступить дорогу велосипедистам.