По предварительной информации, сегодня около 7.45 65-летний водитель Renault на улице Гусовского, поворачивая налево на разрешающий сигнал светофора, не предоставил преимущество в движении и сбил 10-летнего пешехода. Несовершеннолетний пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет.
Ребенок был доставлен в больницу для обследования.
Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево или направо водитель обязан предоставить преимущество пешеходам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает, а также уступить дорогу велосипедистам.
Легковушка сбила ребенка на пешеходном переходе в Минске
20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка сбила ребенка на пешеходном переходе в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, сегодня около 7.45 65-летний водитель Renault на улице Гусовского, поворачивая налево на разрешающий сигнал светофора, не предоставил преимущество в движении и сбил 10-летнего пешехода. Несовершеннолетний пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет.