В Петербурге раскрыли аферу с выплатами работодателем лжеконтрактникам

«Суть противоправной деятельности сводилась к тому, что в штат компании трудоустраивались работники, которые практически сразу выражали свое желание заключить контракт на прохождение военной службы с дальнейшим участием в СВО. В качестве подтверждения своих намерений нанятые работники предоставляли… выписки из приказов о заключении контрактов с Минобороны, которые в действительности оказывались липовыми», — рассказали в ГУМВД.