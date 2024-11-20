В Петербурге раскрыли аферу с выплатами работодателем лжеконтрактникам

«Суть противоправной деятельности сводилась к тому, что в штат компании трудоустраивались работники, которые практически сразу выражали свое желание заключить контракт на прохождение военной службы с дальнейшим участием в СВО. В качестве подтверждения своих намерений нанятые работники предоставляли… выписки из приказов о заключении контрактов с Минобороны, которые в действительности оказывались липовыми», — рассказали в ГУМВД.
На основании этих «документов» злоумышленники подписывали заявления о приостановлении трудового контракта с работодателем, получая от него денежные выплаты в рамках стимулирующей кампании, уточняют в полиции.
Полицейское следствие возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве, в квартирах предполагаемых фигурантов проведены обыски.
Устанавливаются ущерб, который нанесли компании выплаты лжеконтрактникам, а также организаторы мошеннической схемы, заключают в региональном главке МВД.