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В Петербурге раскрыли аферу с выплатами работодателем лжеконтрактникам

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга пресекла мошенническую схему получения стимулирующих выплат работниками городской теплоэнергетической компании, якобы уходившими служить по контракту в зону спецоперации, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Источник: © РИА Новости

«Суть противоправной деятельности сводилась к тому, что в штат компании трудоустраивались работники, которые практически сразу выражали свое желание заключить контракт на прохождение военной службы с дальнейшим участием в СВО. В качестве подтверждения своих намерений нанятые работники предоставляли… выписки из приказов о заключении контрактов с Минобороны, которые в действительности оказывались липовыми», — рассказали в ГУМВД.

На основании этих «документов» злоумышленники подписывали заявления о приостановлении трудового контракта с работодателем, получая от него денежные выплаты в рамках стимулирующей кампании, уточняют в полиции.

Полицейское следствие возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве, в квартирах предполагаемых фигурантов проведены обыски.

Устанавливаются ущерб, который нанесли компании выплаты лжеконтрактникам, а также организаторы мошеннической схемы, заключают в региональном главке МВД.