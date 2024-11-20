Житель Красноярска заказал лекарство из Индии и попал за решетку

Он сделал заказ и стал ждать посылку. Сотрудники таможни и полицейские перехватили бандероль и организовали операцию по поимке покупателя. Когда он пришел за посылкой, то его задержали. При обыске в доме мужчины оперативники нашли пакеты с марихуаной, что усугубило ситуацию.