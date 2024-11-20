Житель Красноярска заказал лекарство из Индии и попал за решетку

Житель Красноярска, лечившийся с помощью наркотиков, отправлен за решетку. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.
По информации прокуратуры, в феврале 2023 года 40-летний житель Красноярска, страдающий от болей после тяжелой травмы, решил заняться самолечением. В августе того же года он нашел в Telegram-канале предложение О покупке целебного средства из Индии, запрещенного на территории РФ..
Он сделал заказ и стал ждать посылку. Сотрудники таможни и полицейские перехватили бандероль и организовали операцию по поимке покупателя. Когда он пришел за посылкой, то его задержали. При обыске в доме мужчины оперативники нашли пакеты с марихуаной, что усугубило ситуацию.
В итоге мужчину признали виновным в преступлениях по ч. 2 ст. 226.1 и ч. 1 ст. 228 УК РФ, приговорив к 4 годам колонии общего режима.
Ранее сообщалось о том, что в Норильске отправится под суд мужчина, который убил тестя 15 лет назад. Мужчина не хотел возвращать подаренные акции предприятия, чтобы получать с них пассивный доход.