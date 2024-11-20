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Лазурный автобус столкнулся с иномаркой у метро «Петроградская» в Петербурге

У автобуса отвалился бампер после ДТП на Каменноостровском проспекте.

Источник: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Очередной инцидент с лазурным автобусом случился в Петербурге. На этот раз общественный транспорт попал в ДТП на Каменноостровском проспекте, напротив станции метро «Петроградская». Там днем 20 ноября автобус столкнулся с иномаркой. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

— У автобуса отвалился бампер, а на «Ниссане» ни царапины. Пробке быть, — отмечает автор поста.

К слову, на данном участке к 12 часам действительно наблюдается пробка. Она тянется от набережной реки Карповки до Большого проспекта Петроградской стороны.

Пострадал ли кто-то в ДТП, не уточняется. На месте работают правоохранители.

Напомним, что накануне, 19 ноября, лазурный автобус задымился на дамбе в Кронштадте. Все пассажиры самостоятельно покинули общественный транспорт. Обошлось без пострадавших.