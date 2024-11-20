Лазурный автобус столкнулся с иномаркой у метро «Петроградская» в Петербурге

Очередной инцидент с лазурным автобусом случился в Петербурге. На этот раз общественный транспорт попал в ДТП на Каменноостровском проспекте, напротив станции метро «Петроградская». Там днем 20 ноября автобус столкнулся с иномаркой. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».