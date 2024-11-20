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Пожар в многоэтажке Севастополя полностью потушили

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости Крым. Пожар в многоквартирном доме в Севастополе, где погиб человек, полностью потушили. Об этом сообщили в МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

«Пожар в Севастополе полностью потушили на 200 “квадратах”», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на пожаре спасли 33 человек, в том числе двоих детей. На месте работали 85 специалистов и 13 единиц техники МЧС России.

ЧП произошло в среду около 7 утра. Изначально сообщалось о том, что горят балконы со второго по четвертый этажи, затем пожар охватил балконы на пятом этаже. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали жильцов, в том числе с помощью пожарных лестниц. Огонь повредил семь квартир и чердак. В результате ЧП погиб мужчина, еще одна женщина госпитализирована.

В 9:41 пламя локализовано. По предварительному заключению специалистов, возгорание произошло из-за самодельного прибора обогрева.

МЧС
пожары