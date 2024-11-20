Юная девушка-водитель спровоцировала массовое ДТП под Минском 19 ноября 2024

19-летняя девушка-водитель спровоцировала массовое ДТП под Минском 19 ноября 2024 года. Как рассказали в ГАИ, авария произошла около 10 утра во вторник, 19 ноября.
«19-летняя жительница Логойского района, управляя автомобилем BMW, двигаясь на 16 км автодороги “Минск — Витебск” в направлении белорусской столицы, при выборе скорости движения не учла дорожные и погодные условия», — сообщили в ГАИ.
В какой-то момент BMW вылетело на встречную полосу и столкнулась с легковушкой LiXiang, за рулем которой находился 43-летний житель Смолевичского района.
При этом BMW вновь отбросило — удар пришелся Volkswagen под управлением 43-летнего жителя Витебской области. Отлетевшее от BMW колесо ударилось о МАЗ, которым управлял 72-летний минчанин. МАЗ получил механические повреждения.
«В результате 43-летний водитель автомобиля Volkswagen получил травмы», — констатировали в ГАИ.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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