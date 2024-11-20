В Приднестровье автомобиль врезался в повозку: Один человек погиб, возница оказался в больнице

Авария произошла 19 ноября около половины восьмого вечера на 22-м километре трассы Тирасполь — Незавертайловка, в районе села Глиное Слободзейского района, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
За рулём «Фольксвагена» был 37-летний водитель. По предварительной версии он не выдержал безопасную дистанцию между ним и впереди движущейся в попутном направлении гужевой повозкой. В итоге произошло столкновение. От удара автомобиль откинуло за пределы проезжей части.
В результате ДТП 59-летний пассажир повозки скончался на месте, 41-летний мужчина, который ею управлял, получил многочисленные телесные повреждения и был госпитализирован в травматологическое отделение Слободзейской ЦРБ. Лошадь скончалась на месте.
Автомобиль и гужевая повозка с механическими повреждениями помещены на охраняемую стоянку.
По факту ДТП проводится разбирательство.
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