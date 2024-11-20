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В дептрансе Самары назвали предварительную причину ДТП с участием автобуса

Предварительная причина ДТП с участием пассажирского автобуса и автомобиля «Газель» — водитель автобуса не справился с управлением в условиях гололедицы. Об этом сообщает департамент транспорта Самары.

Источник: Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что перед сходом в кювет автобус врезался в грузовую «Газель». Двое пассажиров получили порезы от стекла. По данным автобусного перевозчика «Самара Авто Газ», автобус, работающий на маршруте № 1, съехал в кювет в 07:50 (MSK+1). «Представитель автобусного перевозчика находится в контакте с пострадавшими в целях оформления страховой выплаты по факту ДТП», — сообщают в департаменте.

В среду, 20 ноября, произошло ДТП, в котором пострадали два пассажира автобуса и водитель «Газели». Их доставили в медицинское учреждение. Правоохранительные органы устанавливают причины происшествия, организована проверка.