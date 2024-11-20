Названа предварительная причина пожара в севастопольской пятиэтажке

Как сообщалось ранее, утром 20 ноября в многоквартирном доме № 17 на улице Хрусталева произошел пожар. Из задымленных квартир спасатели эвакуировали 25 человек. К сожалению, в результате этого пожара погиб мужчина, проживавший на четвертом этаже второго подъезда. Он был инвалидом и не смог самостоятельно выбраться из огня. Погибшему было 84 года. Кроме того, в результате пожара пострадала женщина. Ее увезли в больницу № 1. Состояние пациентки оценивают как средней тяжести.