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Названа предварительная причина пожара в севастопольской пятиэтажке

СК: причиной пожара в Севастополе мог стать самодельный обогреватель.

Источник: пресс-служба правительства Севастополя

Причиной пожара в пятиэтажном доме в Севастополе, который произошел в среду, 20 ноября, мог стать самодельный обогреватель. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как сообщалось ранее, утром 20 ноября в многоквартирном доме № 17 на улице Хрусталева произошел пожар. Из задымленных квартир спасатели эвакуировали 25 человек. К сожалению, в результате этого пожара погиб мужчина, проживавший на четвертом этаже второго подъезда. Он был инвалидом и не смог самостоятельно выбраться из огня. Погибшему было 84 года. Кроме того, в результате пожара пострадала женщина. Ее увезли в больницу № 1. Состояние пациентки оценивают как средней тяжести.

По факту случившегося Следственный комитет проводит проверку.

«По предварительным данным, причиной пожара стал самодельный обогреватель, который находился в квартире пожилого человека», — отметили в ведомстве.

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