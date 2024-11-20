Арестованного экс-замначальника колонии из Пермского края не берут на СВО

По данным издания, мужчина уже участвовал в СВО в составе внутренних войск ДНР. В апреле 2024 года он был задержан и доставлен в Пермь, где суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу по уголовному делу о получении взятки и превышении полномочий. Шварев пытался добиться приостановления уголовного дела, однако, как объясняет «Ъ-Прикамье», внутренние войска ДНР, в которых он служил, не относятся к ВС РФ или Росгвардии, поэтому применить статью 208 УПК РФ не удалось.