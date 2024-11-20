Арестованного экс-замначальника колонии из Пермского края не берут на СВО

Бывший заместитель начальника ИК-37 в Пермском крае Андрей Шварев, обвиняемый в получении взятки и превышении должностных полномочий, не смог заключить контракт с министерством обороны РФ и отправиться в зону специальной военной операции, сообщает «Ъ-Прикамье».
По данным издания, мужчина уже участвовал в СВО в составе внутренних войск ДНР. В апреле 2024 года он был задержан и доставлен в Пермь, где суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу по уголовному делу о получении взятки и превышении полномочий. Шварев пытался добиться приостановления уголовного дела, однако, как объясняет «Ъ-Прикамье», внутренние войска ДНР, в которых он служил, не относятся к ВС РФ или Росгвардии, поэтому применить статью 208 УПК РФ не удалось.
Попытка арестованного заключить контракт с Минобороны РФ тоже не увенчалась успехом: в ответ на запрос Чусовского суда, в котором рассматривается дело Шварева, министерство сообщило, что от правоохранительных органов поступили «компрометирующие сведения» о нём и контракт с ним заключён не будет. Адвокат мужчины Иван Хозяйкин в разговоре с «Ъ-Прикамье» отметил, что «компрометирующие сведения» не входят в число причин для отказа в заключении контракта о военной службе — кроме того, контракт удалось заключить, например, главному свидетелю по делу Шварева, осуждённому за убийство.
Издание напоминает, что, по версии обвинения, экс-замначальника колонии получил от родственника одного из осуждённых (того самого главного свидетеля) 500 тысяч рублей и швейцарские часы Tissot за создание заключённому благоприятных условий, а также передал ему мобильный телефон.