Девятилетняя россиянка получила тяжелые травмы из-за нападения домашнего кота

Кроме того, 18 ноября сообщалось о нападении стаи бродячих собак на первоклассницу в Новосибирской области. Как выяснилось, три дворняги повалили семилетнюю школьницу и начали рвать на ней одежду. Крики ребенка услышала мать, которая отогнала животных палкой.