Появились подробности об обвиняемом в убийстве женщины из-за немытой картошки

Расследование жестокого преступления завершилось на Урале. В апреле 2024 года в Тавде Свердловской области к фигуранту уголовного дела пришла в гости малознакомая 45-летняя женщина. Хозяин дома и его гостья решили поесть, женщина стала варить картофель.
Когда мужчина увидел, что гостья не помыла клубни перед варкой, он разъярился и вступил с ней в ссору. Женщина начала грубо отвечать хозяину жилища, после чего он ударил ее, гостья упала в люк открытого погреба. Затем обвиняемый избил женщину кочергой.
Утром мужчина вытащил тело гостьи в огород и там закопал. В процессе следствия эксперты установили, что на момент закапывания женщина оставалась живой, хоть и без сознания. Ее смерть наступила вследствие асфиксии из-за вдыхания земли.
В ГУ МВД по Свердловской области раскрыли подробности о личности обвиняемого. Ранее 43-летний мужчина привлекался к уголовной ответственности за нанесение побоев и торговлю наркотическими веществами. В 2023 году он освободился из исправительной колонии. Но тюремное прошлое не помогло фигуранту дела исправиться. Он совершил новое преступление. В убийстве гостьи мужчина признался сам, придя в полицию с явкой с повинной.
Аналогичное происшествие на днях случилось в Липецке. Но там 37-летняя гостья зарезала 56-летнего хозяина жилища в результате возникшей во время совместного застолья ссоры.