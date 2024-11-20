Появились подробности об обвиняемом в убийстве женщины из-за немытой картошки

В ГУ МВД по Свердловской области раскрыли подробности о личности обвиняемого. Ранее 43-летний мужчина привлекался к уголовной ответственности за нанесение побоев и торговлю наркотическими веществами. В 2023 году он освободился из исправительной колонии. Но тюремное прошлое не помогло фигуранту дела исправиться. Он совершил новое преступление. В убийстве гостьи мужчина признался сам, придя в полицию с явкой с повинной.