В Саратове девушку избили во время квеста «Игра на выживание»: что грозит организаторам

Как выяснили следователи, 16-летняя девушка пришла на мероприятие «Игра на выживание» с четырьмя подругами. Домой она вернулась с многочисленными синяками и царапинами, а также в порванных джинсах. Матери девушка рассказала, что ее били несколько актеров, подростков хватали за волосы и засовывали пальцы в рот. Такие издевательства якобы входили в программу мероприятия и за собственное избиение девушкам еще и пришлось заплатить деньги.