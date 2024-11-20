В Саратове девушку избили во время квеста «Игра на выживание»: что грозит организаторам

16 ноября 2024 года в Саратове во время проведения квеста избили участвовавшую в нем девушку. Пострадавшая получила травмы. Адвокат Владимир Постанюк убежден, что виновникам происшествия грозит привлечение к уголовной ответственности за оказание не отвечающих требованиям безопасности услуг и за побои.
Как выяснили следователи, 16-летняя девушка пришла на мероприятие «Игра на выживание» с четырьмя подругами. Домой она вернулась с многочисленными синяками и царапинами, а также в порванных джинсах. Матери девушка рассказала, что ее били несколько актеров, подростков хватали за волосы и засовывали пальцы в рот. Такие издевательства якобы входили в программу мероприятия и за собственное избиение девушкам еще и пришлось заплатить деньги.
Как рассказал адвокат Владимир Постанюк, по статье 238 УК РФ ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, наступает и в виде лишения свободы сроком до двух лет. Конечно, вряд ли организатору и актерам квеста дадут реальные сроки в исправительной колонии, но условные судимости или крупные штрафы они получить могут.
Кроме того, виновные лица могут быть привлечены к ответственности и за нанесение побоев по статье 116 УК РФ. По ней, напоминает адвокат, тоже установлен верхний порог наказания в два года лишения свободы.
Эксперт отмечает, что в последнее время подобные происшествия на квестах участились, и это требует от государства усилить меры контроля за такими аттракционами. Оптимальным вариантом может стать запрет на допуск к участию в подобных квестах лиц, не достигших совершеннолетия.