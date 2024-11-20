Главу исполкома Актанышского района задержали по подозрению в хищении 41 тыс. руб

Рустем Ильясов пришел в Актанышский район в 2016 году. С 2016 по 2017 год он занимал пост руководителя исполкома района. В то время главой района был Фаил Камаев, который в дальнейшем стал главой Тукаевского района и в апреле текущего года был задержан по делу о взяточничестве в особо крупном размере.