Вскрылись причины загрязнения канализационными стоками реки Ивы в Перми

Причины загрязнения канализационными стоками реки Ивы вскрылись в Перми, пишет «Новый компаньон».
Нечистоты попали в водоём из-за обломков досок, повредивших насосное оборудование на станции «Садовый», рассказали в ресурсоснабжающей организации.
В коммуникации неизвестным образом попал кусок бруса. Насос сорвало с крепежа. На следующий день был повреждён и резервный.
В Госинспекции по экологии Пермского края говорят, что ситуация осложнилась тем, что объём стоков в эти дни вырос из-за притока в хозяйственно-бытовую канализацию талых вод. Произошёл аварийный сброс части стоков. На данный момент насосы работают в штатном режиме.
Ресурсоснабжающая организация планирует установить в колодцах перед станцией дополнительные ловушки для мусора.
Напомним ранее жители Перми сообщили, что река Ива загрязнена стоками. Проверку после этого начала Пермская межрайонная природоохранная прокуратура. Обстоятельства загрязнения водоёма выясняли также эксперты Росприроднадзора, госинспекции по экологии и природопользованию.