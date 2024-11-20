Вскрылись причины загрязнения канализационными стоками реки Ивы в Перми

В Госинспекции по экологии Пермского края говорят, что ситуация осложнилась тем, что объём стоков в эти дни вырос из-за притока в хозяйственно-бытовую канализацию талых вод. Произошёл аварийный сброс части стоков. На данный момент насосы работают в штатном режиме.