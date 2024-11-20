Еще один житель Нижнего Тагила уедет в колонию за убийство

Житель Нижнего Тагила Свердловской области осужден к 12 годам лишения свободы за убийство своего знакомого в ходе распития спиртных напитков. Об этом сообщает прокуратура региона.
Приговор вынес Ленинский райсуд. На скамье подсудимых оказался мужчина 1973 года рождения. По данным следствия, он зарезал гостившего у него мужчину 1987 год рождения. Поводом стал конфликт.
Своей вины подсудимый не признал. Тем не менее суд назначил ему 12 лет колонии строгого режима и взыскал 4 млн рублей в пользу родственников погибшего.