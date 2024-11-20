В Пермском крае в ДТП со стоящим грузовиком погибли четыре человека

По данным ведомства, ночью на трассе Чернушка — Тюш автомобиль Nissan Serena врезался в стоящий грузовой автомобиль Sitrak, водитель которого менял колеса. Установлено, что знак аварийной остановки перед фурой был выставлен, аварийная сигнализация включена.