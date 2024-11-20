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В Пермском крае в ДТП со стоящим грузовиком погибли четыре человека

В Пермском крае при столкновении минивэна с грузовиком погибли четыре человека.

Источник: © РИА Новости

ПЕРМЬ, 20 ноя — РИА Новости. Четыре человека погибли на трассе в Пермском крае при столкновении минивэна со стоящим грузовиком, на котором меняли колеса, сообщила пресс-служба краевого ГУМВД России.

По данным ведомства, ночью на трассе Чернушка — Тюш автомобиль Nissan Serena врезался в стоящий грузовой автомобиль Sitrak, водитель которого менял колеса. Установлено, что знак аварийной остановки перед фурой был выставлен, аварийная сигнализация включена.

«В результате ДТП погибли: водитель и два пассажира Nissan, а также мужчина, который помогал менять колесо. Водитель грузовика жив, травм не получил», — говорится в сообщении.

Краевая прокуратура проинформировала, что правоохранительными органами после ДТП возбуждено дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).