Мошенники обзванивают казахстанцев от лица АФМ

Мошенники обзванивают казахстанцев от лица Агентства по финансовому мониторинга и выманивают деньги, предупреждают в АФМ, передает центр деловой информации Kapital.kz.
«Аферисты в телефонном разговоре сообщают, что денежные средства граждан пытаются похитить и просят следовать указаниям лжесотрудников для якобы сохранения средств на счетах граждан. Для убедительности мошенники направляют фотографии поддельных удостоверений и иных документов с логотипами АФМ. Находясь под их влиянием, граждане переводят свои сбережения на счета злоумышленников», — сообщили в АФМ.
Наряду с этим, участились случаи создания фейковых страниц в социальных сетях от имени Агентства по финансовому мониторингу. Неустановленные лица предлагают гражданам быстрый возврат денежных средств, вложенных в мошеннические проекты. Открыв страницу, предлагается внести личные данные, в том числе номер телефона, а также сумму потерянных средств. Затем перезванивают агенты с разных номеров в том числе зарубежных, представляясь сотрудниками АФМ и выманивают сведения по банковским счетам.
«Агентство по финансовому мониторингу не производит обзвон физических лиц, как по телефонной связи, так и посредством мессенджеров», — предупреждает ведомство.