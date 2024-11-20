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Мошенники обзванивают казахстанцев от лица АФМ

В Агентстве по финмониторингу призывают граждан быть бдительными.

Источник: Kev Costello/CC0

Мошенники обзванивают казахстанцев от лица Агентства по финансовому мониторинга и выманивают деньги, предупреждают в АФМ, передает центр деловой информации Kapital.kz.

«Аферисты в телефонном разговоре сообщают, что денежные средства граждан пытаются похитить и просят следовать указаниям лжесотрудников для якобы сохранения средств на счетах граждан. Для убедительности мошенники направляют фотографии поддельных удостоверений и иных документов с логотипами АФМ. Находясь под их влиянием, граждане переводят свои сбережения на счета злоумышленников», — сообщили в АФМ.

Наряду с этим, участились случаи создания фейковых страниц в социальных сетях от имени Агентства по финансовому мониторингу. Неустановленные лица предлагают гражданам быстрый возврат денежных средств, вложенных в мошеннические проекты. Открыв страницу, предлагается внести личные данные, в том числе номер телефона, а также сумму потерянных средств. Затем перезванивают агенты с разных номеров в том числе зарубежных, представляясь сотрудниками АФМ и выманивают сведения по банковским счетам.

«Агентство по финансовому мониторингу не производит обзвон физических лиц, как по телефонной связи, так и посредством мессенджеров», — предупреждает ведомство.