Мошенники обзванивают казахстанцев от лица АФМ

Наряду с этим, участились случаи создания фейковых страниц в социальных сетях от имени Агентства по финансовому мониторингу. Неустановленные лица предлагают гражданам быстрый возврат денежных средств, вложенных в мошеннические проекты. Открыв страницу, предлагается внести личные данные, в том числе номер телефона, а также сумму потерянных средств. Затем перезванивают агенты с разных номеров в том числе зарубежных, представляясь сотрудниками АФМ и выманивают сведения по банковским счетам.