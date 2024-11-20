«Орудовал из-за границы». Автомошенник из Барановичей обманул более 150 человек по всей Беларуси

Так, приезжая в Беларусь фигурант фотографировал машины, в основном, бюджетного сегмента. А затем публиковал объявления о продаже, специально не скрывая белорусские номера. Также он находил белорусов, которые за небольшие деньги, оформляли на себя и передавали ему банковские карты или симки. С фото и картами фигурант выезжал в Россию к родственникам, откуда, находясь в роуминге, проворачивал свое мошенничество.