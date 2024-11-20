«Орудовал из-за границы». Автомошенник из Барановичей обманул более 150 человек по всей Беларуси

Житель Барановичского района обманул более 150 человек, которые хотели купить машину или технику. Подробности рассказало издание МВД «На страже».
В течение нескольких лет мошенник, находясь за границей, публиковал в интернете объявления о якобы продаже чужих машин. У жертв фигурант брал предоплату, а потом пропадал. 41-летнего злоумышленника задержали, когда он в очередной раз приехал в Беларусь из-за границы.
Белорусским правоохранителям помогли коллеги из России, откуда мошенник вел переговоры с потенциальными покупателями авто.
Так, приезжая в Беларусь фигурант фотографировал машины, в основном, бюджетного сегмента. А затем публиковал объявления о продаже, специально не скрывая белорусские номера. Также он находил белорусов, которые за небольшие деньги, оформляли на себя и передавали ему банковские карты или симки. С фото и картами фигурант выезжал в Россию к родственникам, откуда, находясь в роуминге, проворачивал свое мошенничество.
Фиктивно продавая иномарки, автоприцепы, сельскохозяйственную технику и мотоциклы по привлекательной цене, белорус обманул свыше 150 граждан.
— У потенциальных покупателей обвиняемый вызывал доверие тем, что отвечал с белорусского номера, а для предоплаты высылал счета белорусских банков. Также и общение, в основном, велось в формате звонков, а не только переписок в мессенджерах, что для многих было якобы показателем порядочности собеседника, — прокомментировали правоохранители.
Тем временем пограничники начнут брать отпечатки пальцев иностранцев, въезжающих в Беларусь.