Суд вынесет приговор семейной паре за гибель двоих человек

В Свердловском облсуде 21 ноября огласят приговор по делу супругов Мельковых из Первоуральска Свердловской области, обвиняемых в случайной гибели двоих человек. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.
Ранее присяжные признали их виновными в неумышленном причинении двум мужчинам смерти, при этом заслуживающими снисхождения. Теперь суд назначит им меру наказания. Дело рассматривает судья Александр Ладин.
Напомним, изначально этих супругов обвиняли в убийстве двоих мужчин. Но в феврале присяжные их оправдали, а в начале марта суд вынес оправдательный приговор.