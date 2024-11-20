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Суд вынесет приговор семейной паре за гибель двоих человек

Присяжные считают, что супруги достойны снисхождения.

В Свердловском облсуде 21 ноября огласят приговор по делу супругов Мельковых из Первоуральска Свердловской области, обвиняемых в случайной гибели двоих человек. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Ранее присяжные признали их виновными в неумышленном причинении двум мужчинам смерти, при этом заслуживающими снисхождения. Теперь суд назначит им меру наказания. Дело рассматривает судья Александр Ладин.

Напомним, изначально этих супругов обвиняли в убийстве двоих мужчин. Но в феврале присяжные их оправдали, а в начале марта суд вынес оправдательный приговор.